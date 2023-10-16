Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DİSİDER Başkanı Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

        Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        DİSİDER Başkanı Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Akbaş, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, bölgede barış ve güvenliğin bozulmasının küresel vicdanı derinden yaraladığını söyledi.

        Akbaş, "İsrail'in bu çatışmaları bahane göstererek, Gazze'yi yoğun bombardımana tabi tutup, orantısız güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de ağır bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Milyonlarca insanın gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynaklarına erişimi engellenerek bölge adeta ablukaya alınıp milyonlarca insanın yurdundan koparılması, binlerce sivilin katledilmesi ve yüzlerce yerleşim yerinin hedef gözetmeksizin tahrip edilmesi ve olağanüstü önlemlerin alınması vicdansızlık ve utanç vericidir." dedi.

        Ülkelerin bu savaşları gündemlerinden çıkarması gerektiğini ifade eden Akbaş, iş dünyası olarak din ve millet ayrımı yapmaksızın bir kişinin dahi ölmesini istemediklerini kaydetti.

        Akbaş, "Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşların ve küresel aktörlerin bu savaşa sessiz kalmamasını istiyoruz. Sivil katliamlar ve çatışmaları acilen durdurmak, insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak ve tarafları masaya çağırarak, diplomatik yöntemlerle adil bir biçimde sorunu çözüme kavuşturmak için büyük bir çaba içeresinde olmalılar. Savaş değil barış içinde hep birlikte yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da depremzede öğrenciler `Benim Hikayem Projesi´ ile kamerayla t...
        Diyarbakır´da depremzede öğrenciler `Benim Hikayem Projesi´ ile kamerayla t...
        Diyarbakır'da Dünya Gıda Günü'nde öğrenciler sağlıklı gıda konusunda bilgil...
        Diyarbakır'da Dünya Gıda Günü'nde öğrenciler sağlıklı gıda konusunda bilgil...
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Lice'de altyapı çalışmalarını inceledi
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Lice'de altyapı çalışmalarını inceledi
        Diyarbakır'da asayiş uygulamasında 19 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da asayiş uygulamasında 19 zanlı tutuklandı
        Eğil Kalesi'ndeki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak
        Eğil Kalesi'ndeki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak