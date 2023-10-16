DİSİDER Başkanı Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Akbaş, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, bölgede barış ve güvenliğin bozulmasının küresel vicdanı derinden yaraladığını söyledi.

Akbaş, "İsrail'in bu çatışmaları bahane göstererek, Gazze'yi yoğun bombardımana tabi tutup, orantısız güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de ağır bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Milyonlarca insanın gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynaklarına erişimi engellenerek bölge adeta ablukaya alınıp milyonlarca insanın yurdundan koparılması, binlerce sivilin katledilmesi ve yüzlerce yerleşim yerinin hedef gözetmeksizin tahrip edilmesi ve olağanüstü önlemlerin alınması vicdansızlık ve utanç vericidir." dedi.

Ülkelerin bu savaşları gündemlerinden çıkarması gerektiğini ifade eden Akbaş, iş dünyası olarak din ve millet ayrımı yapmaksızın bir kişinin dahi ölmesini istemediklerini kaydetti.

Akbaş, "Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşların ve küresel aktörlerin bu savaşa sessiz kalmamasını istiyoruz. Sivil katliamlar ve çatışmaları acilen durdurmak, insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak ve tarafları masaya çağırarak, diplomatik yöntemlerle adil bir biçimde sorunu çözüme kavuşturmak için büyük bir çaba içeresinde olmalılar. Savaş değil barış içinde hep birlikte yaşamak istiyoruz." diye konuştu.