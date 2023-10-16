Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        "Sur Kültür Yolu Festivali"nde tarihin mistik kokuları beğenildi

        Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında tarihten günümüze ulaşan kokular Paşa Hamamı'nda açılan sergide beğeniye sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sur Kültür Yolu Festivali"nde tarihin mistik kokuları beğenildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında tarihten günümüze ulaşan kokular Paşa Hamamı'nda açılan sergide beğeniye sunuluyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali" üçüncü gününde devam ediyor.

        Sümer, Asur, Mısır, Bronz Çağı, Osmanlı ve Selçuklular döneminden günümüze ulaşan kokular "Antik Çağdan Günümüze Koku Kültürü" sergisinde ziyaretçilerle buluşuyor.

        Yenikapı Caddesi'ndeki tarihi Paşa Hamamı'nda gerçekleştirilen sergi ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, tarihi 4 bin yıl önceye dayanan kokuların beğeniye sunulduğu serginin yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi.

        "9 gün için 1000 kişiye göre planlama yaptık ama ilk gün 3 bin kişiyi burada ağırladık." diyen Ergül, ilk gün de bu topraklardaki tütsü kültürüyle ilgili eğitimler verdiklerini belirtti.

        Ergül, sergide Japonya'dan, Almanya'dan gelen ziyaretçileri de görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        "Bu topraklardaki koku kültürüne dair çok ciddi bir uyanış var. Mezopotamya'da Asur, Sümer, Akad, Selçuklu, Osmanlı kültürümüze dair zengin bir koku kültürümüz var." diyen Ergül, koku kültürünün yazıdan önceye dayandığını kaydetti.

        Ergül, geçmiş uygarlıklardan elde ettikleri bilgilerle çağa uyarladıkları parfümleri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını dile getirerek, "Dünyanın ilk parfümörü olan Tapputi'nin kil tabletinin replikası buradadır. Oradan elde ederek yapmış olduğumuz parfümleri de ziyaretçilerimiz burada kokluyor." dedi.

        - "Etkileyici kokular"

        Serginin ziyaretçilerinden İstanbul'dan gelen Aysu Azad, antik çağdan günümüze ulaşan kokuları koklamanın kendisini çok etkilediğini söyledi.

        Azad, "Kokladığınız andan itibaren koku sanki o ana götürüyor. Etkileyici kokular." ifadelerini kullandı.

        Ankara'dan gelen Hatice Çalışkan ise festival kapsamında düzenlenen etkinlikleri ve koku sergisini çok beğendiğini anlatarak, ziyaretleri sırasında anı amaçlı fotoğraflar da çektiğini belirtti.

        Antalya'dan gelen Safiye Yavaş da tarihi kokuları çok beğendiğini söyledi.

        İstanbul'dan gelen Aslı Sertaş ise sergi sayesinde kokladığı kokularla ilgili bilgi de alabileceğini ifade etti.

        Festival farklı noktalarda sergiler, söyleşiler, gökyüzü gözlem etkinlikleri, tiyatro oyunları, dini ve çocuklara yönelik etkinliklerle devam ediyor.

        Ünlü fotoğraf sanatçısı Steve McCurry'nin 51 fotoğrafının yer aldığı sergi Keçi Burcu Sanat Merkezi'nde sanat severlerle buluşurken, Keçi Burcu Teras ise gökyüzü gözlem şenliği, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumlarıyla meraklılarını ağırlıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

        Benzer Haberler

        DİSİDER Başkanı Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
        DİSİDER Başkanı Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
        Diyarbakır´da depremzede öğrenciler `Benim Hikayem Projesi´ ile kamerayla t...
        Diyarbakır´da depremzede öğrenciler `Benim Hikayem Projesi´ ile kamerayla t...
        Diyarbakır'da Dünya Gıda Günü'nde öğrenciler sağlıklı gıda konusunda bilgil...
        Diyarbakır'da Dünya Gıda Günü'nde öğrenciler sağlıklı gıda konusunda bilgil...
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Lice'de altyapı çalışmalarını inceledi
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Lice'de altyapı çalışmalarını inceledi
        Diyarbakır'da asayiş uygulamasında 19 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da asayiş uygulamasında 19 zanlı tutuklandı