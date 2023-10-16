Diyarbakır'da "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kutlandı

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan "Eko Bina"da düzenlenen etkinliğe 40 kadın çiftçi katıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yaptığı konuşmada, kadın çiftçilerin toprak sahipliği, eğitim, finansman ve teknolojiye erişim gibi alanlarda daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu konularda imkanları sonuna kadar kullanacaklarını aktaran Beşikci, "Bu hem kadın çiftçilerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasını sağlar hem de gıda üretimi ve tarım sektörünün daha sürdürülebilir ve verimli hale gelmesine katkıda bulunur. Kadın çiftçilerin katkılarını takdir etmek ve daha iyi bir gelecek için çalışmak hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu da katıldı.