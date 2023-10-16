Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kutlandı

        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan "Eko Bina"da düzenlenen etkinliğe 40 kadın çiftçi katıldı.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yaptığı konuşmada, kadın çiftçilerin toprak sahipliği, eğitim, finansman ve teknolojiye erişim gibi alanlarda daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

        Söz konusu konularda imkanları sonuna kadar kullanacaklarını aktaran Beşikci, "Bu hem kadın çiftçilerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasını sağlar hem de gıda üretimi ve tarım sektörünün daha sürdürülebilir ve verimli hale gelmesine katkıda bulunur. Kadın çiftçilerin katkılarını takdir etmek ve daha iyi bir gelecek için çalışmak hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

        Benzer Haberler

        İçkale Müze Kompleksi'nde 'festival' yoğunluğu
        İçkale Müze Kompleksi'nde 'festival' yoğunluğu
        "Sur Kültür Yolu Festivali"nde tarihin mistik kokuları beğenildi
        "Sur Kültür Yolu Festivali"nde tarihin mistik kokuları beğenildi
        DİSİDER Başkanı Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
        DİSİDER Başkanı Akbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
        Diyarbakır´da depremzede öğrenciler `Benim Hikayem Projesi´ ile kamerayla t...
        Diyarbakır´da depremzede öğrenciler `Benim Hikayem Projesi´ ile kamerayla t...
        Diyarbakır'da Dünya Gıda Günü'nde öğrenciler sağlıklı gıda konusunda bilgil...
        Diyarbakır'da Dünya Gıda Günü'nde öğrenciler sağlıklı gıda konusunda bilgil...
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor