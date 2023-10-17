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        Diyarbakır'da Pasur Caddesi ağaçlandırıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçe sınırlarında yer alan Pasur Caddesi'ne farklı türlerde 250 ağaç dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:48
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        Diyarbakır'da Pasur Caddesi ağaçlandırıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçe sınırlarında yer alan Pasur Caddesi'ne farklı türlerde 250 ağaç dikti.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yeni imar alanlarından olan Yenişehir ilçesi Pasur Caddesi'ni baştan sona ağaçlandırdı.

        Ekipler, çalışma öncesinde caddenin orta refüjünde gerekli altyapı işlemlerini gerçekleştirerek Pasur Caddesi'ni ağaç dikimine uygun hale getirdi.

        Açılan çanaklara 5 yaş üstü 100 dişbudak ve 150 akasya olmak üzere toplam 250 ağacın dikimi yapılarak can suyu verildi. Ağaçlandırma çalışmasının ardından Pasur Caddesi, yeşil ve estetik bir görünüme kavuştu.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yeni imara açılan caddelerin kaldırım ve orta refüjlerinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.

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