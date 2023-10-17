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        Diyarbakır "Sur Kültür Yolu Festivali"nde dengbej dinletisi

        Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında kentte gelen yerli ve yabancı turistlere dengbej dinletisi sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:44
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        Diyarbakır "Sur Kültür Yolu Festivali"nde dengbej dinletisi
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        Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında kentte gelen yerli ve yabancı turistlere dengbej dinletisi sunuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali" dördüncü gününde devam ediyor.

        Festival kapsamında kentte gelen ziyaretçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açılan "Dengbej Evi"ni ziyaret ederek, dengbejlerin seslendirdiği şarkıları dinledi.

        Binlerce yıllık geleneğin sürdürüldüğü dengbej evine gelen misafirler, bir yandan yaşayan kültüre şahitlik ediyor, bir yandan da seslendirilen şarkıları cep telefonu kameralarıyla kaydediyor.

        AA muhabirine açıklama yapan dengbej Seyithan Koç, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında her gün yüzlerce ziyaretçinin dengbej evine gelerek dinletilere katıldığını ifade etti.

        "Gelen misafirlerimiz bizi dinliyor, bu kültürü seviyorlar" diyen Koç, "Festivalden sonra da misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Çok büyük bir yoğunluk ve ilgi var. Her yerden insanlarımız burayı ziyarete geliyor." dedi.

        Yaşar Artan ise Sur Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır için iyi bir etkinlik olduğunu, bir kültür zenginliği olan dengbejliğin yaşatılmasının ve sürdürülmesinin önemli olduğunu aktardı.

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