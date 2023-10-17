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        Diyarbakır'da ekmek fırınına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 21:11 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:25
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        Diyarbakır'da ekmek fırınına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi Aydın Arslan Bulvarı'nda bulunan bir ekmek fırınına giren yüzü maskeli saldırgan, tabancayla ateş etti.

        Saldırıda, mermilerin isabet ettiği iş yeri çalışanı M.T. ile müşterilerden H.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.T. ile genç kız H.K, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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