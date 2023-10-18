Diyarbakır ve çevre illerde İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi Diyarbakır, Batman, Bingöl, Siirt, Mardin ve Elazığ'da toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Siirt, Mardin ve Elazığ'da toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

Diyarbakır'da, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile merkez Kayapınar ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganı atarken, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, İsrail’in saldırılarına tepkilerini dile getirerek, sivillere yönelik yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Grup, daha sonra Filistin'e destek için araçlarıyla şehirde konvoy yaptı.

- Bingöl

Bingöl'de, İsrail'in hastane saldırısını protesto etmek için Genç Caddesi Türk Telekom Kavşağı’nda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, tekbir getirdi ve "Kahrolsun İsrail" sloganı attı.

Burada grup adına açıklama yapan İbrahim Dağılma, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Konuşmanın ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Grup, daha sonra dağıldı.

- Siirt

Siirt’te, İnsani Yardım Vakfı ((İHH) öncülüğünde, ellerinde Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan İHH Siirt Koordinatörü Faruk Süzgün, İsrail’in hastaneye yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Süzgün, şöyle konuştu:

"İsrail soykırım uyguluyor. Son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Milyonlarca kadın eşini ve evlatlarını İsrail'in hukuksuz saldırıları sonucunda şehit verdi. Netanyahu hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda Filistin’de Yahudi olmayan hiçbir sivile yaşam hakkı tanınmadı."

Konuşmanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Batman

Batman'da, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail’in saldırısını protesto etmek için Atatürk Parkı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" ve "Katil İsrail Filistin'den defol” sloganları attı, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına konuşan Batman Memur-Sen Şube Başkanı Şehmus Önlü, hastaneye yapılan saldırıdan dolayı İsrail'e tepki göstererek, Gazze’de insanlığın katledildiğini ancak bütün dünyanın bu katliama sessiz kaldığını ifade etti.

Grup, okunan Kur'an-ı Kerim ve hayatını kaybedenler için edilen duanın ardından Atatürk Parkı'ndan Valilik kavşağına kadar yürüdü.

- Mardin

Mardin'de, 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin STK Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in hastaneyi bombalamasına tepki gösterdi.

"Katil İsrail Filistin'den defol" sloganı atan grup, sık sık tekbir getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepkilerini dile getirerek, yapılan zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Grup, hayatını kaybedenler için kıldığı gıyabi cenaze namazının ardından dua etti.

- Elazığ

Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi.

"Kahrolsun İsrail" sloganı atan grup, sık sık tekbir getirdi.

Sivil toplum kuruluş temsilcileri yaptıkları konuşmalarda İsrail'i yaptıkları saldırı nedeniyle kınadı.

Grup, saldırılarda hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından dağıldı.