"Sur Kültür Yolu Festivali"ndeki atölyelerde geleneksel el sanatları tanıtılıyor

Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarında katılımcılar geleneksel el sanatlarından telkari, takı tasarımı ve ipek dokumacılığının yapımını öğreniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali" beşinci gününde sürüyor.

Her yaştan ziyaretçiye kapılarını açan etkinlikler kapsamında Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi-2 (ADEM) bünyesinde açılan ipek dokumacılığı, telkari ve takı tasarımı atölyelerine vatandaşlar katılma fırsatı buldu.

ADEM Sorumlusu İlknur Demirel, AA muhabirine, festivalin yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle devam ettiğini söyledi.

Kuyumculuk ve dokuma atölyelerinin yanı sıra hafta sonu da çömlek ve seramik atölyesiyle katılımcılara çalışma imkanı sunduklarını ifade eden Demirel, "Katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Kadın erkek, 7'den 77'ye herkes çömlek atölyesinde çömleğe, çamura dokunabilmek için yarış halindeydiler. Sur Kaymakamlığı gelecek nesillere aktarılmak üzere geleneksel zanaatların tanıtımını yapıyor." dedi.

Telkari ve takı tasarımı atölyeleri sorumlusu Tuana Kader Kocakaya da atölye çalışmalarıyla kültürel zenginliğin paylaşıldığını belirtti.

Etkinliğe katılan Nurhan Tekin ise atölye çalışmasında hem öğrendiklerini hem de eğlenceli vakit geçirdiklerini aktardı.