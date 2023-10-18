Diyarbakır'da sporda başarılı olan ve spora hizmet edenlere ödül verildi Diyarbakır'da Surname Dergisi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Surname Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

Diyarbakır'da Surname Dergisi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Surname Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ( ASKF), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD), Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Futbol İl Temsilciliği'nin paydaş olarak destek verdiği ödül töreni düzenlendi.

Surname Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aktarlı, programda, ödül organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Hüseyin Nasip Özaltaş ise, üniversite olarak spora verdikleri önemi ve yapılan çalışmaları aktardı.

Daha sonra, sporda başarılı olan ve spora hizmet edenlere ödülleri verildi.

Ödül alanlar arasında yer alan "Onur Ödülü" bir süre önce vefat eden Diyarbakırspor'un futbolcusu Vehbi Günay ile eski Süper Lig Hakemi Dr. Yıldıray Arslan'ın ailelerine, "Yaşayan Efsaneler" ödülü Diyarbakırspor'un ilk futbolcularından Emin Sevmiş, Emin Kağar, Şehmus Kireçci, Ahmet Evren ve Çetin İnsel'e, spor basını kategorisinde ise, "Yılın Yazılı Spor Basını" ödülü Saffet Azbay'a takdim edildi.

Törene, Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Sıddık Teksin, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Hüseyin Nasip Özaltaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, ASKF Başkanı Remzi Dayan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Buğday, Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, Amedspor yöneticileri, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, kamu kurumlarının yöneticileri ve kulüp yöneticileri katıldı.