Diyarbakır Valisi Su Lice ilçesini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Lice ilçesindeki Ziyaret Tepe Üs Bölgesini denetleyerek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Ziyaret Tepe Üs Bölgesini ziyaret eden Vali Su, ardından çarşı esnafını ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Su, ilçede tamamlanma aşamasına gelen tekstil atölyesinde incelemelerde bulunarak gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2 bin 100 metrekare alan üzerine yapımı sürdürülen tekstil atölyesinin 500 kişiye istihdamı sağlayacağını kaydetti.

Ziyarette, Vali Su'ya, Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Vali Yardımcısı Murat Yıldız, Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Fırat Tutşi eşlik etti.