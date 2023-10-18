Diyarbakır ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Öte yandan, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla vatandaşlar, merkez Kayapınar ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde bir araya geldi.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, dua edildi.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, burada, İsrail'in saldırılarına tepkilerini dile getirerek, sivillere yönelik saldırıyı kınadıklarını belirtti.

- Batman

Batman'da da Yıldız Camisi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu.

Öğle namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

- Şırnak

Şırnak'ta İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami'de öğle namazı öncesinde sela okundu.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şırnak Şehr-i Nuh Platformu Sözcüsü Hamza Tatar, Filistinlilerin mücadelesine destek olduklarını ifade etti.

Filistin halkının kırmızı çizgileri olduğunu dile getiren Tatar, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da onlara sahip çıkacağız. Filistin halkı, yalnızca kendi topraklarını savunmaktadır. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her adımı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Filistin'e destek için araçlarla şehirde konvoy yapıldı.

- Siirt

Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için tarihi Ulu Cami, merkez Abdulhakim Sancak ve kentteki tüm camilerde sela okundu.

Öğle namazına müteakip saldırılarda hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

- Elazığ

Elazığ'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için kentteki camilerde sela okundu.

İzzetpaşa Camisi'nde öğle namazından sonra hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.