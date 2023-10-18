Diyarbakır'da "Ahilik Kültürünün Günümüzde Yansımaları" paneli yapıldı Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından "Ahilik Kültürünün Günümüzde Yansımaları" paneli düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından "Ahilik Kültürünün Günümüzde Yansımaları" paneli düzenlendi.

Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, bilim yuvası olan araştırma ve inovasyona her daim önem veren üniversitede en önemli görevin ahilik kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti.

Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahar Burtan Doğan da, ahilik tarihinden bahsederek, ahiliğin geçmişinin 13. yüzyıla kadar uzandığını belirtti.

Daha sonra Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi.

Panele, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un eşi Öğretim Görevlisi Meral Karakoç, kurum müdürleri, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.