Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Ahilik Kültürünün Günümüzde Yansımaları" paneli yapıldı

        Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından "Ahilik Kültürünün Günümüzde Yansımaları" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Ahilik Kültürünün Günümüzde Yansımaları" paneli yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından "Ahilik Kültürünün Günümüzde Yansımaları" paneli düzenlendi.

        Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, bilim yuvası olan araştırma ve inovasyona her daim önem veren üniversitede en önemli görevin ahilik kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti.

        Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahar Burtan Doğan da, ahilik tarihinden bahsederek, ahiliğin geçmişinin 13. yüzyıla kadar uzandığını belirtti.

        Daha sonra Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi.

        Panele, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un eşi Öğretim Görevlisi Meral Karakoç, kurum müdürleri, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaretle tescillenen "Diyarbakır Hasır Bileziği"nin tanıtımı yapıld...
        Coğrafi işaretle tescillenen "Diyarbakır Hasır Bileziği"nin tanıtımı yapıld...
        Diyarbakır ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi ce...
        Diyarbakır ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi ce...
        Diyarbakır'da sağanak altında Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
        Diyarbakır'da sağanak altında Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
        Diyarbakır Valisi Su Lice ilçesini ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Su Lice ilçesini ziyaret etti
        Diyarbakır'da sporda başarılı olan ve spora hizmet edenlere ödül verildi
        Diyarbakır'da sporda başarılı olan ve spora hizmet edenlere ödül verildi
        Diyarbakır'daki 'Sur Kültür Yolu Festivali´nde Ulucami'nin ön cephesinde ma...
        Diyarbakır'daki 'Sur Kültür Yolu Festivali´nde Ulucami'nin ön cephesinde ma...