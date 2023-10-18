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        Coğrafi işaretle tescillenen "Diyarbakır Hasır Bileziği"nin tanıtımı yapıldı

        Diyarbakır'da Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Diyarbakır Hasır Bileziği"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:13
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        Coğrafi işaretle tescillenen "Diyarbakır Hasır Bileziği"nin tanıtımı yapıldı
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        Diyarbakır'da Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Diyarbakır Hasır Bileziği"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından yapılan başvuru sonucu tescillenen, kente özgü hasır bileziğin tanıtımı için merkez Sur ilçesindeki tarihi Kuyumcular Çarşısı'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, ustalar tarafından hasır bilezik yapıldı.

        DTSO Meclis Üyesi Serdar Ay, burada yaptığı konuşmada, programda yer alması planlanan bazı etkinlikleri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı iptal ettiklerini söyledi.

        İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına tepki gösteren Ay, "Kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyor, saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor, bu vesileyle saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kentin birçok alan gibi geleneksel el sanatlarında da ileri düzeyde olduğunu kaydeden Ay, özellikle kuyumculuğun geçmişteki gibi bugün de en önemli el sanatları arasında varlığını sürdürdüğünü aktardı.

        Diyarbakır Hasır Bileziği'nin geçmişinin 300 yıl öncesine uzandığını ve diğer hasır bileziklerden farklı özelliklerinin bulunduğunu belirten Ay, "Tamamıyla el işçiliği ile yapılan, 180 ile 200 parçadan oluşan Diyarbakır Hasır Bileziği'nde, Mezopotamya'yı temsil eden güneş ve gül motifleri, kilit sisteminin kullanılması onu diğer bütün hasır bileziklerden ayıran temel özelliklerin başında gelmektedir." dedi.

        Ay, "Kişnişli Kolye" için de tescil başvurusu yaptıklarını, kısa sürede bununla ilgili de müjde vermek istediklerini dile getirdi.

        Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel de bileziğin tescil almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Hasır bileziğin yüzyıllardan beri el işçiliğiyle yapıldığını ve bugüne kadar bu özelliğin sürdürüldüğünü anlatan Yüksel, şehre özgü başka ürünlerin de tescil edilmesi için çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.

        Bileziğin belirli ustalar tarafından yapıldığını, usta sayısının artması gerektiğini belirten Yüksel, "Bunun için çalışma yapacağız. Hasır bileziğin ihracatını yapacağız. Artık, Diyarbakır Hasır Bileziği'ni sadece Türkiye değil, dünya da tanıyacak." diye konuştu.

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