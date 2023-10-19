Diyarbakırlı kadın kişiye özel tasarladığı deri çantaları yurt dışına gönderiyor

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da yaşayan Zeynep Batal, kişiye özel tasarlayarak ürettiği çantaları yurt dışına gönderiyor.

Aile Destek Merkezince (ADEM) ev kadınlarının aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla açılan deri işleme ve dikimi kursuna 8 yıl önce katılan Batal, 2019'da kendi işletmesini kurdu.

Ham derileri kullanarak şık tasarımlı ve her biri kendine özgü çantalar üreten Batal, deri işleme ve dikim sanatını öğrenmek isteyen kadınlara da aynı zamanda usta öğreticilik yapıyor.

Batal, sosyal medya ve anlaşma yaptığı firma aracılığıyla sipariş üzerine hazırladığı çantaların satışını ABD, Almanya, Hollanda ve Arap ülkelerine gerçekleştiriyor.

İkisi üniversite öğrencisi 5 çocuk annesi Zeynep Batal, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana el işlerine yatkın olduğunu, 2015'te ADEM'de açılan deri kursu sayesinde deri sanatıyla tanıştığını belirtti.

İlk çantaları kendisi için yaptığını ve sevmeye başladığı işe devam ettiğini anlatan Batal, daha sonra kurduğu işletmede kadınlara da eğitim verdiğini söyledi.

- "Bazı modeller bir haftamızı alabiliyor"

Yaptıkları çantaların kişiye özel olduğu için ilgi gördüğünü ifade eden Batal, şöyle konuştu:

"Şu anda dünyanın değişik ülkelerine çanta gönderiyoruz. ABD, Hollanda ve Almanya'ya gönderdik. İstanbul'da deri ihracatı yapan bir firmayla da çalışıyoruz. İstedikleri özel tasarım çantaları yapıyoruz. Onlar da Arap turistler ve Arap ülkelerine satış odaklı çalışıyor. Çantaların tasarımları bize ait. Müşteri ne isterse onu çıkarmaya çalışıyoruz. İstediği renk, model, büyüklük bizim için hiç fark etmiyor. Kalıplarını kendimiz çıkarıyoruz. Bütün her şeyiyle bizim elimizden çıkıyor."

Çantaların yapımında makine kullanmadıklarını, tamamıyla el işi özelliğiyle kişiye özel olduğunu belirten Batal, işini severek sürdürdüğünü dile getirdi. Batal, şöyle devam etti:

"Bazı müşteriler markaların beğendikleri ürünlerinin taklitlerini getirip aynısı istiyorlar. Yapmıyoruz ve kesinlikle reddediyoruz çünkü çantalarımın taklit edilmesini istemiyorsam ben de başkasının çantasının taklidini yapmam. O kadar çok model ve çeşit var ki bazen başınız bile dönebilir. Bazı modeller bir haftamızı alabiliyor. Üzerine tek tek kabartma modellerle çalıştığımız çantalar var. Onlar bizi çok uğraştırıyor. Her zaman diyoruz ki kadınlar her şeyin en güzelini hak eder. O nedenle ürünlerimizi en güzel ve kaliteli şekilde yapıyoruz. Çantalarımızı orijinal deriden, tamamıyla el işçiliği ve sadece kişiye özel üretmeye çalışıyoruz."

- "Çanta her kadının en önemli aksesuarı"

Deri çanta yapımı için kursa başladığını kaydeden kursiyerlerden Elif Tanka ise kursta çok güzel çantalar yaptıklarını söyledi.

Tanka, "Çanta her kadının en önemli aksesuarı, olmazsa olmazımız dediğimiz şey. Neden kendime ve çevreme yapmayayım diye düşündüm. İlk başlarda zorlandım. Sonra çok güzel işler çıkmaya başlayınca bir daha ayrılmak istemedim." dedi.

Batal'ın atölyesinde eğitim gören 3 çocuk annesi Gülhan Daşçı da ilk dönemde zorlandığını, bir süre sonra çanta yapmayı öğrenince işin çok keyifli hale geldiğini belirtti.