Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakırlı kadın kişiye özel tasarladığı deri çantaları yurt dışına gönderiyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da yaşayan Zeynep Batal, kişiye özel tasarlayarak ürettiği çantaları yurt dışına gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakırlı kadın kişiye özel tasarladığı deri çantaları yurt dışına gönderiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da yaşayan Zeynep Batal, kişiye özel tasarlayarak ürettiği çantaları yurt dışına gönderiyor.

        Aile Destek Merkezince (ADEM) ev kadınlarının aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla açılan deri işleme ve dikimi kursuna 8 yıl önce katılan Batal, 2019'da kendi işletmesini kurdu.

        Ham derileri kullanarak şık tasarımlı ve her biri kendine özgü çantalar üreten Batal, deri işleme ve dikim sanatını öğrenmek isteyen kadınlara da aynı zamanda usta öğreticilik yapıyor.

        Batal, sosyal medya ve anlaşma yaptığı firma aracılığıyla sipariş üzerine hazırladığı çantaların satışını ABD, Almanya, Hollanda ve Arap ülkelerine gerçekleştiriyor.

        İkisi üniversite öğrencisi 5 çocuk annesi Zeynep Batal, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana el işlerine yatkın olduğunu, 2015'te ADEM'de açılan deri kursu sayesinde deri sanatıyla tanıştığını belirtti.

        İlk çantaları kendisi için yaptığını ve sevmeye başladığı işe devam ettiğini anlatan Batal, daha sonra kurduğu işletmede kadınlara da eğitim verdiğini söyledi.

        - "Bazı modeller bir haftamızı alabiliyor"

        Yaptıkları çantaların kişiye özel olduğu için ilgi gördüğünü ifade eden Batal, şöyle konuştu:

        "Şu anda dünyanın değişik ülkelerine çanta gönderiyoruz. ABD, Hollanda ve Almanya'ya gönderdik. İstanbul'da deri ihracatı yapan bir firmayla da çalışıyoruz. İstedikleri özel tasarım çantaları yapıyoruz. Onlar da Arap turistler ve Arap ülkelerine satış odaklı çalışıyor. Çantaların tasarımları bize ait. Müşteri ne isterse onu çıkarmaya çalışıyoruz. İstediği renk, model, büyüklük bizim için hiç fark etmiyor. Kalıplarını kendimiz çıkarıyoruz. Bütün her şeyiyle bizim elimizden çıkıyor."

        Çantaların yapımında makine kullanmadıklarını, tamamıyla el işi özelliğiyle kişiye özel olduğunu belirten Batal, işini severek sürdürdüğünü dile getirdi. Batal, şöyle devam etti:

        "Bazı müşteriler markaların beğendikleri ürünlerinin taklitlerini getirip aynısı istiyorlar. Yapmıyoruz ve kesinlikle reddediyoruz çünkü çantalarımın taklit edilmesini istemiyorsam ben de başkasının çantasının taklidini yapmam. O kadar çok model ve çeşit var ki bazen başınız bile dönebilir. Bazı modeller bir haftamızı alabiliyor. Üzerine tek tek kabartma modellerle çalıştığımız çantalar var. Onlar bizi çok uğraştırıyor. Her zaman diyoruz ki kadınlar her şeyin en güzelini hak eder. O nedenle ürünlerimizi en güzel ve kaliteli şekilde yapıyoruz. Çantalarımızı orijinal deriden, tamamıyla el işçiliği ve sadece kişiye özel üretmeye çalışıyoruz."

        - "Çanta her kadının en önemli aksesuarı"

        Deri çanta yapımı için kursa başladığını kaydeden kursiyerlerden Elif Tanka ise kursta çok güzel çantalar yaptıklarını söyledi.

        Tanka, "Çanta her kadının en önemli aksesuarı, olmazsa olmazımız dediğimiz şey. Neden kendime ve çevreme yapmayayım diye düşündüm. İlk başlarda zorlandım. Sonra çok güzel işler çıkmaya başlayınca bir daha ayrılmak istemedim." dedi.

        Batal'ın atölyesinde eğitim gören 3 çocuk annesi Gülhan Daşçı da ilk dönemde zorlandığını, bir süre sonra çanta yapmayı öğrenince işin çok keyifli hale geldiğini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!
        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam

        Benzer Haberler

        Diyarbakır ve Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto e...
        Diyarbakır ve Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto e...
        Diyarbakır ve Mardin'de İsrail protestosu
        Diyarbakır ve Mardin'de İsrail protestosu
        'Diyarbakır hasır bileziği', coğrafi işaretle tescillendi
        'Diyarbakır hasır bileziği', coğrafi işaretle tescillendi
        Coğrafi işaretle tescillenen "Diyarbakır Hasır Bileziği"nin tanıtımı yapıld...
        Coğrafi işaretle tescillenen "Diyarbakır Hasır Bileziği"nin tanıtımı yapıld...
        Diyarbakır'da "Ahilik Kültürünün Günümüzde Yansımaları" paneli yapıldı
        Diyarbakır'da "Ahilik Kültürünün Günümüzde Yansımaları" paneli yapıldı
        Diyarbakır ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi ce...
        Diyarbakır ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi ce...