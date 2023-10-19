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        Diyarbakır'da ayran makinelerinde 35 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'da ayran makinelerinde 35 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:28
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        Diyarbakır'da ayran makinelerinde 35 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'da ayran makinelerinde 35 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bağlar ve Sur Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışma sonucunda merkez Sur ilçesinde faaliyet gösteren kargo şubesinden, İstanbul'a gönderilmek istenen ayran yapma makineleri içerisine zulalanmış şekilde 35 kilogram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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