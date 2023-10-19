Diyarbakır'da "Akılı Su Yönetimi Projesi" yaygınlaştırılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içme suyu şebekesinde kayıp kaçakları azaltarak kontrol altına almak ve su kaynaklarını korumak amacıyla "Akılı Su Yönetimi Projesi" yaygınlaştırıyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, proje kapsamında içme suyu şebekesini elektronik otomasyon sistemi ile izlenmesi ve etkin bir su yönetimini sağlamak amacıyla mevcut SCADA sistemini genişletiyor.

DİSKİ ekipleri, sistemin daha verimli çalışması için Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde yeni bir SCADA sistemi kontrol merkezi oluşturuyor.

Projenin hedefine ulaşılabilmesi için fayda ve maliyet hesaplamaları yapılarak yıllar bazında yol haritası oluşturulacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek personelden projenin geldiği aşamayla ilgili bilgi aldı.

İçme suyunun öneminin arttığını bu dönemde fiziki su kaçaklarının oldukça önemli bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Tutşi, bu durumu en aza indirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bir yandan eldeki mevcut imkanlarla fiziki kaçaklarla mücadeleyi sürdürdüklerini, diğer yandan da dünyada bu konu ile ilgili uygulanan yeni teknolojileri takip ettiklerini kaydeden Tutşi, her metreküp fiziki kaçağın önemli bir değerin yok olması demek olduğunu aktardı.

Tutşi, şöyle konuştu:

"İçme suyu insanlığın geçmişten, geleceğe vicdanı ve en önemli değeridir. Bu vizyon ve yaklaşımla su kayıplarını en aza indirmek için DİSKİ, kentteki tüm içme suyu şebekesini elektronik otomasyon sistemi ile izlenmesi, şehrin ihtiyacına göre optimum olarak işletilmesi ve etkin bir su yönetimini sağlamak amacıyla mevcut SCADA sistemini genişletecektir. Şehrimizin içme suyu kaynaklarını korumak amacıyla çalışmalarımız sürüyor."