Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Akılı Su Yönetimi Projesi" yaygınlaştırılıyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içme suyu şebekesinde kayıp kaçakları azaltarak kontrol altına almak ve su kaynaklarını korumak amacıyla "Akılı Su Yönetimi Projesi" yaygınlaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Akılı Su Yönetimi Projesi" yaygınlaştırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içme suyu şebekesinde kayıp kaçakları azaltarak kontrol altına almak ve su kaynaklarını korumak amacıyla "Akılı Su Yönetimi Projesi" yaygınlaştırıyor.

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, proje kapsamında içme suyu şebekesini elektronik otomasyon sistemi ile izlenmesi ve etkin bir su yönetimini sağlamak amacıyla mevcut SCADA sistemini genişletiyor.

        DİSKİ ekipleri, sistemin daha verimli çalışması için Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde yeni bir SCADA sistemi kontrol merkezi oluşturuyor.

        Projenin hedefine ulaşılabilmesi için fayda ve maliyet hesaplamaları yapılarak yıllar bazında yol haritası oluşturulacak.

        DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek personelden projenin geldiği aşamayla ilgili bilgi aldı.

        İçme suyunun öneminin arttığını bu dönemde fiziki su kaçaklarının oldukça önemli bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Tutşi, bu durumu en aza indirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Bir yandan eldeki mevcut imkanlarla fiziki kaçaklarla mücadeleyi sürdürdüklerini, diğer yandan da dünyada bu konu ile ilgili uygulanan yeni teknolojileri takip ettiklerini kaydeden Tutşi, her metreküp fiziki kaçağın önemli bir değerin yok olması demek olduğunu aktardı.

        Tutşi, şöyle konuştu:

        "İçme suyu insanlığın geçmişten, geleceğe vicdanı ve en önemli değeridir. Bu vizyon ve yaklaşımla su kayıplarını en aza indirmek için DİSKİ, kentteki tüm içme suyu şebekesini elektronik otomasyon sistemi ile izlenmesi, şehrin ihtiyacına göre optimum olarak işletilmesi ve etkin bir su yönetimini sağlamak amacıyla mevcut SCADA sistemini genişletecektir. Şehrimizin içme suyu kaynaklarını korumak amacıyla çalışmalarımız sürüyor."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Prof. Dr. Şener'den 'Covid- 19' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'Covid- 19' uyarısı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ayran makinelerinde 35 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da ayran makinelerinde 35 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır´da inşaatın 3´üncü katından düşen kalıp ustası öldü
        Diyarbakır´da inşaatın 3´üncü katından düşen kalıp ustası öldü
        Diyarbakırlı kadın kişiye özel tasarladığı deri çantaları yurt dışına gönde...
        Diyarbakırlı kadın kişiye özel tasarladığı deri çantaları yurt dışına gönde...
        Diyarbakır ve Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto e...
        Diyarbakır ve Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto e...
        Diyarbakır ve Mardin'de İsrail protestosu
        Diyarbakır ve Mardin'de İsrail protestosu
        'Diyarbakır hasır bileziği', coğrafi işaretle tescillendi
        'Diyarbakır hasır bileziği', coğrafi işaretle tescillendi