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        DÜ Hastanesinde yenilenen kliniğin açılışı yapıldı

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği yenilenerek yeniden hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:00
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        DÜ Hastanesinde yenilenen kliniğin açılışı yapıldı
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        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği yenilenerek yeniden hizmete açıldı.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, onarımı tamamlanan kliniğin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadığını belirtti.

        Diyarbakır'da sağlık camiasında güzel işler yapıldığını kaydeden Pamukçu, "Müdürlük olarak yeni tesisler kazandırmanın peşindeyiz. Üniversite ile sağlık hizmetlerinin ileriye gitmesi anlamında tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Hizmete giren kliniğimiz hayırlı olsun." dedi.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise, hastanenin bölgeye hizmet eden önemli bir sağlık merkezi olduğunu kaydetti.

        Daha sonra kliniğin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı.

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