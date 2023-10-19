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        Diyarbakır'a farklı illerden gelen kanaat önderleri İsrail'in saldırılarını protesto etti

        Diyarbakır'a farklı illerden gelen kanaat önderleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:59
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        Diyarbakır'a farklı illerden gelen kanaat önderleri İsrail'in saldırılarını protesto etti
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        Diyarbakır'a farklı illerden gelen kanaat önderleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

        Şanlıurfa, Konya, Batman, Bitlis ve Mardin'in de aralarında bulunduğu 12 ilden katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek için merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulucami önünde toplandı.

        "Filistin davası ulemanın davasıdır" yazılı pankart açan gruptakiler, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

        Katılımcılar adına açıklama yapan Medrese Alimleri Vakfı (MEDVA) Başkanı Tayyip Elçi, İsrail'in Gazze halkına karşı savaş suçu işlediğini ifade ederek, İsrail'e yönelik somut adımların atılmasının vaktinin geldiğini düşündüklerini söyledi.

        Elçi, "Siyonizm sadece Müslümanların değil tüm insanlığın düşmanıdır. Hiçbir ülke zulüm ile abat olmamıştır. Zulüm üzerine kurulu hiçbir düzen ilelebet varlığını idame ettirememiştir." dedi.

        Açıklamanın Arapça ve Kürtçe de okunmasının ardından dua edildi, Kürtçe kaside okundu.

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