Yenişehir Belediyesi 158 vatandaşı umreye gönderdi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, kutsal topraklara gitmek isteyen 158 vatandaşı umreye uğurladı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede umreye gitmek isteyen 80 yaşlı vatandaş, 10 şehit yakını, 23 hafız, imam hatip lisesinde okuyan 15 başarılı öğrenci ve 30 muhtarı umreye gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Hayırla gidip hayırla dönsünler inşallah. Kutsal topraklara gitmek isteyen herkese bu güzel duygu nasip olsun. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız, onlardan hayır duası istedik. İnşallah bu güzel duyguyu yaşamak bizlere de nasip olur. Bizlere de dua etmeyi unutmayın." dedi.