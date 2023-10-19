Diyarbakır'da okul çevresinde gıda denetimi yapıldı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi kontrolsüz gıda satışlarını önlemek için denetimleri sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir çok okul çevresinde seyyar satıcılara yönelik denetim yapan ekipler, öğrencilerin sağlığı açısından risk oluşturan gıdaları kaldırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, denetimlerin bütün okulları kapsayacak şekilde devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirdiklerini belirten Beyoğlu, "Okul çevrelerinde açıktan satılan ürünler, sağlıksız gıdalar olabiliyor. Bu yönde vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar da oluyor. Hepsini çok dikkatli bir şekilde değerlendirip gereğini yapıyoruz." dedi.