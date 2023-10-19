Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve Batman'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır ve Batman'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 21:43 Güncelleme: 19.10.2023 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve Batman'da İsrail'in saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır ve Batman'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Gülsever ile TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Buğday, yaptıkları konuşmalarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        - Batman

        Batman'da, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve vatandaşlar Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, “Katil İsrail Filistin’den defol", “Aksa’ya uzanan eller kırılsın" sloganları attı, sık sık tekbir getirdi.

        Burada saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Grup daha sonra dağıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Miras kavgası kanlı bitti!
        Miras kavgası kanlı bitti!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da okul çevresinde gıda denetimi yapıldı
        Diyarbakır'da okul çevresinde gıda denetimi yapıldı
        Yenişehir Belediyesi 158 vatandaşı umreye gönderdi
        Yenişehir Belediyesi 158 vatandaşı umreye gönderdi
        Diyarbakır'a farklı illerden gelen kanaat önderleri İsrail'in saldırılarını...
        Diyarbakır'a farklı illerden gelen kanaat önderleri İsrail'in saldırılarını...
        DÜ Hastanesinde yenilenen kliniğin açılışı yapıldı
        DÜ Hastanesinde yenilenen kliniğin açılışı yapıldı
        Kulp'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Kulp'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Diyarbakır'da "Akılı Su Yönetimi Projesi" yaygınlaştırılıyor
        Diyarbakır'da "Akılı Su Yönetimi Projesi" yaygınlaştırılıyor