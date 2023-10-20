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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 103 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 103 kilogram esrar, 285 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:51
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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 103 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 103 kilogram esrar, 285 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Çarşı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyon tamamlandı.

        Operasyonda, 2 ayrı noktada 79 kilogram kubar, 24 kilogram toz esrar, 285 kök Hint keneviri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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