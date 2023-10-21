Diyarbakır'da 257 kilo skunk ele geçirildi
Diyarbakır'da minibüste yapılan aramada 257 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Diyarbakır'da minibüste yapılan aramada 257 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, alınan bir istihbarat sonucu Diyarbakır Mardin kara yolu Oto Galericiler Sitesi mevkisinde 06 AEC 170 plakalı minibüs durduruldu.
Minibüste yapılan aramada, 414 parça halinde 257 kilo 100 gram gelen skunk bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. ve Ş.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.