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        Diyarbakır'da 285 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 285 kilogram esrar, 60 bin kök Hint keneviri ve 596 kök skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:00
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        Diyarbakır'da 285 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 285 kilogram esrar, 60 bin kök Hint keneviri ve 596 kök skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Kayacık ve Uçarlı mahalleleri kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonu" düzenlendi.

        Operasyonda, 127 kilogram toz, 158 kilogram kubar esrar, 60 bin kök Hint keneviri ve 596 kök skunk ele geçirildi.

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