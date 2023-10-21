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        Diyarbakır'da özel gereksinimli öğrenciler kulaç atarak engelleri aşacak

        AYDIN ARİK/DAMLANUR TEYHUN - Diyarbakır'da özel gereksinimli öğrenciler "Suda Hayat Var Projesi" ile kulaç atmayı öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:31
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        Diyarbakır'da özel gereksinimli öğrenciler kulaç atarak engelleri aşacak
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        AYDIN ARİK/DAMLANUR TEYHUN - Diyarbakır'da özel gereksinimli öğrenciler "Suda Hayat Var Projesi" ile kulaç atmayı öğreniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi işbirliğiyle özel öğrencilere yönelik "Suda Hayat Var Projesi" hayata geçirildi.

        Öğrencilerin sosyalleşmeleri ve rehabilitasyon süreçlerine destek amacıyla yürütülen proje sayesinde ilk etapta 90'ı kız olmak üzere 180 özel gereksinimli çocuk yüzme eğitimi alıyor.

        Merkez Kayapınar ilçesinde Kayapınar Spor Parkı'nda bulunan yüzme havuzundaki eğitimlerde, çocuklar eğitmenler eşliğinde ve ailelerinin gözetiminde yüzmeyi öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Bulut, AA muhabirine, projenin özel gereksinimli öğrencilere yönelik hazırlandığını söyledi.

        Özellikle salgın sürecinde öğrencilerin yaşadıkları psikolojik sorunları ortadan kaldırmak istediklerini, bu amaçla yaklaşık 10 okuldan 180 ortaokul öğrencisine yüzme eğitimi verildiğini anlatan Bulut, eğitimle bu öğrencilerin rahatlamasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Projenin diğer okullardaki özel öğrencileri de kapsayacağını ifade eden Bulut, "İlk etapta 180 öğrenciye veriliyor. Daha sonra diğer okullardaki öğrencilere de yüzme eğitimi verilecek." dedi.

        - Salgından olumsuz etkilendiler

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Proje Koordinatörü Kadri Kaya da çocukların salgın sürecinde yaşadığı anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıkların "özel öğrencilerde" daha fazla görüldüğünü kaydetti.

        Kaya, "Suyla terapinin çocukları psikolojik olarak rahatlatma etkisi var. Yüzme eğitimi özel gereksinimli öğrencileri rahatlatacak. Her öğrenci 3 hafta boyunca yüzme eğitimi alacak. Proje kapsamında haziran ayına kadar bu etkinliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yüzme eğitimi alan 13 yaşındaki Rizgar Tezer ise kendini geliştirmek için eğitime katıldığını belirterek, "Okul aracılığıyla geldik. Suya girince kendimi daha iyi hissediyorum." diye konuştu.

        Annesi Nazan Tezer de özel çocukların böyle etkinliklerde bulunmasının çok güzel olduğunu dile getirerek, öğrencilerin bu sayede özgüvenlerinin gelişeceğini aktardı.

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