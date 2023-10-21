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        "Fotomaraton Diyarbakır" yarışmasının ödül töreni yapıldı

        Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliğiyle düzenlenen ve Dicle Elektrik'in sponsor olduğu "Fotomaraton Diyarbakır" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:24
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        "Fotomaraton Diyarbakır" yarışmasının ödül töreni yapıldı
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        Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliğiyle düzenlenen ve Dicle Elektrik'in sponsor olduğu "Fotomaraton Diyarbakır" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük yerleşkesi konferans salonundaki törene Dicle Elektrik İl Müdürü Uğur Yaka, FOTON Başkanı Coşkun Aral, şirket çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

        Aral, törenin açılışında gerçekleştirilen söyleşide, Dicle Elektrik'in fotomaratona desteğine değinerek, diğer şirketlerin de bu tür etkinliklere katkı sunması gerektiğini belirtti. Aral, Orta Doğu'da geçmiş yıllarda çektiği fotoğraf karelerinin öyküsünü aktardı.

        Yaka ise şirket olarak bu yıl da Fotomaraton Diyarbakır'ın ana sponsoru olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Dicle Elektrik'in bu yıl 10'uncu yılını kutladığına değinen Yaka, "2013 yılından bugüne bölgeye doğrudan 26 milyar lira yatırım gerçekleştirerek kalkınmasına doğrudan katkı sağladık. Bunun yanında bölgeye sağladığımız faydanın sürdürülebilir olması adına bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, elektriğin hayata dokunduğu alanlara sosyal katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda sağlık, spor, kültür ve eğitim alanlarında birçok sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yapıyoruz. Bizim için çok renkli ve keyifli bir organizasyon olan Fotomaraton Diyarbakır'ın bu yıl da paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından gazeteci ve fotoğraf sanatçıları Ali Aşılı, İskan Altın, Murat Gür, Nevzat Bingöl ve Prof. Dr. Ozan Bilgiseren'den oluşan jüri üyelerinin seçimi sonucunda yarışmada dereceye girenler açıklandı.

        Cep telefonu kategorisinde "hevesli bahçeler" temasında Süleyman Gezer birinci, Hakkı Bulun ikinci, Ali Mermertaş üçüncü, "hoşgörü" temasında Adem Ulusoy birinci, Hicret Şiren ikinci, İbrahim Şimşek üçüncü, "lezzetli kokular" temasında Hasan Hüseyin Birlik birinci, Sema Mermertaş ikinci ve Osman Kurt üçüncü oldu.

        Dijital kategorisinde ise "surların sırrı" temasında Ahmet Fatih Gildir birinci, Mehmet Cantemür ikinci, Mehmet Sait Tırak üçüncü, "gölgeler ve suretler" temasında Metin Gönen birinci, Fırat Kıztanrı ikinci, Latif Gedik üçüncü olurken, "çarşı-pazar" temasında Seniha Yıldız birincilik, Hasan Kalkan ikincilik, Metin Gönen de üçüncülük elde etti.

        Yarışmanın birincilerine 20'şer, ikincilerine 10'ar, üçüncülerine ise 5'er bin lira olmak üzere toplam 210 bin lira ödül verileceği bildirildi.

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