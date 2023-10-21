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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

        Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:11
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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
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        Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Beyoğlu, mesajında, yazılı ve görsel medya sektöründe çalışanların mesai kavramı gözetmeksizin kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına fedakarca çalıştığını belirtti.

        Gazetecilerin tarihin her evresinde olduğu gibi bugün de zor şartlarda görevlerini fedakar bir şekilde icra ederek insanlığa hizmet ettiğini belirten Beyoğlu, şunları kaydetti:

        "Gazetecilik ulvi bir meslektir. Hem ulusal alanda hem uluslararası anlamda insanlığın vicdanı ve sesidir. Bugün bu sayede dünyanın her yerinde olup bitenleri öğrenme imkanı buluyoruz. Özveri ve fedakarlık gerektiren bir meslek. Çoğu zaman basın emekçilerinin bunun için ağır bedeller ödediğine şahit oluyoruz. Hakkı ve hakikati amaçlayan her türlü eleştiri en tabi haktır."

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