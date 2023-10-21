Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yazar Vehbi Vakkasoğlu Diyarbakırlılarla buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dokuzunu durağı Sur Kültür Yolu Festivali sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazar Vehbi Vakkasoğlu Diyarbakırlılarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dokuzunu durağı Sur Kültür Yolu Festivali sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

        Alanında uzman isimlerin Diyarbakır'ın tarihi, mimarisi ve manevi ruhunu anlattıkları söyleşilere şehirden ve çevre illerden katılımcılar konuk oluyor

        Araştırmacı Yazar Vehbi Vakkasoğlu Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakırlılarla buluştu.

        "Öğretmenin Not Defteri" söyleşisini gerçekleştiren Vakkasoğlu, gönlü güzel insanlarla, Diyarbakırlılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Söyleşinin ardından ilahi ve ezgi sanatçısı Ender Tekin, Grup Tillo festival kapsamında konser verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da 783 kilo esrar, 23 bin kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele...
        Diyarbakır´da 783 kilo esrar, 23 bin kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele...
        Diyarbakır'da 783 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 783 kilogram esrar ele geçirildi
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
        "Fotomaraton Diyarbakır" yarışmasının ödül töreni yapıldı
        "Fotomaraton Diyarbakır" yarışmasının ödül töreni yapıldı
        Özel izinle gezilen müzedeki türler, Sur Kültür Yolu Festivali ile dışarı ç...
        Özel izinle gezilen müzedeki türler, Sur Kültür Yolu Festivali ile dışarı ç...
        Diyarbakır'da özel gereksinimli öğrenciler kulaç atarak engelleri aşacak
        Diyarbakır'da özel gereksinimli öğrenciler kulaç atarak engelleri aşacak