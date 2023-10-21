Yazar Vehbi Vakkasoğlu Diyarbakırlılarla buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dokuzunu durağı Sur Kültür Yolu Festivali sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dokuzunu durağı Sur Kültür Yolu Festivali sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

Alanında uzman isimlerin Diyarbakır'ın tarihi, mimarisi ve manevi ruhunu anlattıkları söyleşilere şehirden ve çevre illerden katılımcılar konuk oluyor

Araştırmacı Yazar Vehbi Vakkasoğlu Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakırlılarla buluştu.

"Öğretmenin Not Defteri" söyleşisini gerçekleştiren Vakkasoğlu, gönlü güzel insanlarla, Diyarbakırlılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşinin ardından ilahi ve ezgi sanatçısı Ender Tekin, Grup Tillo festival kapsamında konser verdi.