Diyarbakır'da bir iş yerine maytap atıldı Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir restoran firmasının şubesine maytap atıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir restoran firmasının şubesine maytap atıldı.

Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 1. Sokak'ta, şüpheli ya da şüpheliler tarafından yakılan maytabın, iş yerinin kapısından içeri atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sadece personelin bulunduğu iş yerinde herhangi bir hasarın oluşmadığını tespit eden ekipler, olaydan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.