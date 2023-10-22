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        GGC, gazeteci Fuat Bulut'un darbedilmesini kınadı

        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), gazeteci Fuat Bulut'un darbedilmesini kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:25
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        GGC, gazeteci Fuat Bulut'un darbedilmesini kınadı
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        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), gazeteci Fuat Bulut'un darbedilmesini kınadı.

        GGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, GGC üyesi ve Güneydoğu Ekspres Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Fuat Bulut'un gece silahlı iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak darbedildiği belirtildi.

        Saldırı sonucu Bulut'un sol kulağında yırtık oluştuğu, bunun da işitme kaybına yol açtığı ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İddiaya göre bu saldırı Diyarbakırlı bir iş insanının azmettirmesiyle olmuştur. Gazeteci Fuat Bulut'a yönelik gerçekleştirilen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırının cezasız kalmaması ve üyemizin can güvenliğinin sağlanması için Diyarbakır Emniyetinden ve Cumhuriyet Başsavcılığından olayın tüm yönlerinin araştırılmasını ve saldırganlar ile azmettiricisinin yakalanıp, yargı önünde hesap vermelerinin sağlanmasını bekliyoruz. Fuat Bulut'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, olayın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

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