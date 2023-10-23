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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:06
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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "huzur" uygulamaları kapsamında ilçe merkezindeki eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler ile okul çevrelerinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunanların da olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan kontrollerde, 137,68 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, çalıntı otomobil ve 2 motosiklet, ruhsatsız 7 tabanca ve 2 av tüfeği, 60 mermi, 7 fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        6 kişiye toplam 17 bin 184 lira idari para cezası uygulandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 26'sı serbest bırakıldı.

        Ayrıca denetlenen 1845 araçtan 233'üne toplam 292 bin 725 lira trafik cezası uygulandı.

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