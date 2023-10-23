Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Yeniköy Mahallesi'nde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada silahla açılan ateş ile darp sonucu 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.