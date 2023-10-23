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        Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:22
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        Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Yeniköy Mahallesi'nde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada silahla açılan ateş ile darp sonucu 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.

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