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        Diyarbakır'da uçurtma şenliği ve fotoğraf sergisi düzenlenecek

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla tarihi surlarda uçurtma şenliği ve fotoğraf sergisi düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:43
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        Diyarbakır'da uçurtma şenliği ve fotoğraf sergisi düzenlenecek
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla tarihi surlarda uçurtma şenliği ve fotoğraf sergisi düzenleyecek.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenecek program, Mehmet Kılıçoğlu küratörlüğünde "Cumhuriyetten Günümüze Fotoğraf Sergisi" ile başlayacak.

        Keçi Burcu'nda düzenlenecek sergi, 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da sanatseverlere kapılarını açacak.

        Daha sonra saat 14.00'te Yeni Kapı Caddesi arkasında yer alan Hançepek Meydanı'nda "Uçurtma Şenliği" yapılacak.

        Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin hediye edeceği uçurtmalarla tarihi surlarda gökyüzünü renklendirecek.

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