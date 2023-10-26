Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Diyarbakır'da geçen yıl eski kız arkadaşı Meryem S'yi oturduğu kafede tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da geçen yıl eski kız arkadaşı Meryem S'yi oturduğu kafede tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

        12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Musa Sevim ile Meryem S'nin babası Halit S, annesi Muhabbet S, ablası Gülistan S. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan Sevim olay günü cinnet geçirdiğini ileri sürerek, başka düşmanları olduğu için 24 saat yanında tabanca taşıdığını öne sürdü.

        Sevim, savunmasında şunlara yer verdi:

        "Cinnet geçirdim, ayağına doğru ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kendimden geçmiştim. Öldüğünden haberim yoktu. Gidip kendi kafama da sıkacaktım. Daha sonra onun öldüğünü öğrendim. En ağır şekilde gerekirse cezalandırılmamı istiyorum ve pişmanım. Sevdiğim kadından ayrı kaldım. Daha yaşım 22, ben sırf kız uyuşturucu içmesin diye böyle yaptım. Ben kendisini seviyordum, arkadaşları kızı kullanıyordu."

        Maktulun anne, baba ve ablası şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada sanık M.S'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Sanık avukatı müvekkilinin tahliyesini, maktulun ailesinin avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme, Sevim'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, sanık Sevim hakkında, "kadına karşı kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu: 1 yaralı
        Traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu: 1 yaralı
        Diyarbakır'da borsalar arası iş birliği protokolü imzalandı
        Diyarbakır'da borsalar arası iş birliği protokolü imzalandı
        Diyarbakır'da kışlık mevsimlik çiçekler toprakla buluşmaya başladı
        Diyarbakır'da kışlık mevsimlik çiçekler toprakla buluşmaya başladı
        Diyarbakır'da Aşık Veysel anıldı
        Diyarbakır'da Aşık Veysel anıldı
        Diyarbakır'da uçurtma şenliği ve fotoğraf sergisi düzenlenecek
        Diyarbakır'da uçurtma şenliği ve fotoğraf sergisi düzenlenecek
        Poşete koyduğu kedileri parka bıraktı, tepki gördü
        Poşete koyduğu kedileri parka bıraktı, tepki gördü