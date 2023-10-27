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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

        Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:36
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
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        Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        İlim Ahlak ve Kardeşlik Derneği (İhvan Der) Kayapınar Şubesi'nde bir araya gelen grup adına açıklama yapan derneğin genel başkanı Ali Sarıhan, İsrail'in ayrım yapmadan binlerce çocuk ve kadını katlettiğini, bu saldırılarla insanlık dışı uygulamalarını yeni boyutlara çıkardığını söyledi.

        Gazze'nin dünyanın gözü önünde adeta yok olduğunu ifade eden Sarıhan, şöyle dedi:

        "Hiçbir kural tanımadan tüm dünyanın gözü önünde hastanelere yapılan füze saldırılarıyla çoğu çocuk olmak üzere yüzlerce insan şehit edilmiştir. Siyonist vahşet batıdan aldığı destekle Gazze'de katliamlarına ve soykırım girişimine her geçen gün yenilerini eklemektedir. Mecid-i Aksa ve bir bütün olarak Filistin davası sadece orada yaşayan Müslümanların değil tüm ümmetin davasıdır."

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