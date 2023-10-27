Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Müzesi incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağına ev sahipliği yapıyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır Müzesi, Cumhuriyet'in 100. yılında gubari hat sanatıyla incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağını ziyaretçileriyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Müzesi incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağına ev sahipliği yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır Müzesi, Cumhuriyet'in 100. yılında gubari hat sanatıyla incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağını ziyaretçileriyle buluşturuyor.

        İnce yazı ve hat sanatı olan gubariyle gözle görülemeyecek kadar küçük sanat eserlerine imza atan ve gubarinin Türkiye'de bilinen iki ustasından biri olan Ömer Faruk Tekin tarafından incir çekirdeğine nakşedilen Türk bayrağı, tarihi Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi İslami Eserler Salonu'nda sergileniyor.

        Ziyaretçilerin mercek yardımıyla inceleme şansı bulduğu Türk bayrağının yanı sıra müzede yine incir çekirdeklerinden yapılmış ve imame kısmındaki tanelerinde "Allah" yazan 99 ve 33'lük tespih de yer alıyor.

        - "Benzeri hiçbir müzede bulunmamakta"

        Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 1934'te kurulan Diyarbakır Müzesi'nin Türkiye'nin en eski müzelerinden olduğunu söyledi.

        İçkale Müze Kompleksi'ne ise 2015'te taşındıklarını anımsatan Gizligöl, komplekste bulunan 14 tescilli binadan birinin iki katlı Tematik Eserler Salonu olduğunu aktardı.

        Binada İslami Eserler Salonu'nun da yer aldığını vurgulayan Gizligöl, Diyarbakır'daki İslam medeniyetlerine ait eserlerin de burada sergilendiğini belirtti.

        Salonda çok önemli eserlerin olduğunu vurgulayan Gizligöl, şöyle devam etti:

        "Bir vitrin var ki vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisini çekiyor. Bu vitrinde gubari hat sanatıyla yapılmış dünyanın en küçük 99'luk ve 33'lük tespihi ve incir çekirdeği üzerine yapılmış en küçük Türk bayrağı var. Tilkinin bıyığından, arının iğnesinden, örümceğin kılından yapılan mikro ölçekli bir sanattır. İncir çekirdeğine yapılmış bu mikro ölçekli Türk bayrağı, Türkiye'de hiçbir müzede bulunmamaktadır. Bu bakımdan çok kıymetlidir. 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 100. yılında bütün vatandaşlarımızı bu nadide eseri yerinde görmesi için Diyarbakır Müzesi'ne bekliyoruz."

        - "İstanbul'dan gelip burada görmek kısmetmiş"

        Müzeyi gezen vatandaşlardan Nuray Eldenizli, incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağını duyduğunu, bu eseri görmeyi çok istediğini söyledi.

        Eldenizli, "Merak ediyordum ama burada olduğunu bilmiyordum. Çok değerli. İstanbul'dan gelip burada görmek kısmetmiş. Ayrıca Cumhuriyet'imizin 100. yılında burada bulunmaktan da çok gurur duyuyorum. Herkesin bu eserleri görmesi lazım." diye konuştu.

        Adana'dan gelen ve ailesiyle müzeyi gezen Güldane Gültekin, müzede yer alan ve büyük ustalıkla yapılmış Türk bayrağının çok güzel olduğunu aktardı.

        İstanbul'dan Diyarbakır'ı gezmeye gelen Umut Meriç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tatil olarak değerlendirdiklerini ve Diyarbakır'a geldiklerini kaydetti.

        Meriç, "Özellikle Diyarbakır Müzesi'ne geldik. Burada inanılmaz eserler mevcut. İncir çekirdeğine yapılmış Türk bayrağı var. Bu bizi çok etkiledi, güzel duygular içine girdik. İnsanlarımıza özellikle gelip ziyaret etmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bursa'dan gelen Süleyman Yıldız ise incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağının ilgisini çok çektiğini ve nasıl yapıldığını merak ettiği için yapımını araştıracağını anlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
        Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Mardin´de Sağlık-Sen´den İsrail protestosu
        Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Mardin´de Sağlık-Sen´den İsrail protestosu
        Diyarbakır'da eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Diyarbakır'da eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu: 1 yaralı
        Traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu: 1 yaralı
        Diyarbakır'da borsalar arası iş birliği protokolü imzalandı
        Diyarbakır'da borsalar arası iş birliği protokolü imzalandı
        Diyarbakır'da kışlık mevsimlik çiçekler toprakla buluşmaya başladı
        Diyarbakır'da kışlık mevsimlik çiçekler toprakla buluşmaya başladı