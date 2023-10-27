Diyarbakır Müzesi incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağına ev sahipliği yapıyor

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır Müzesi, Cumhuriyet'in 100. yılında gubari hat sanatıyla incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağını ziyaretçileriyle buluşturuyor.

İnce yazı ve hat sanatı olan gubariyle gözle görülemeyecek kadar küçük sanat eserlerine imza atan ve gubarinin Türkiye'de bilinen iki ustasından biri olan Ömer Faruk Tekin tarafından incir çekirdeğine nakşedilen Türk bayrağı, tarihi Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi İslami Eserler Salonu'nda sergileniyor.

Ziyaretçilerin mercek yardımıyla inceleme şansı bulduğu Türk bayrağının yanı sıra müzede yine incir çekirdeklerinden yapılmış ve imame kısmındaki tanelerinde "Allah" yazan 99 ve 33'lük tespih de yer alıyor.

- "Benzeri hiçbir müzede bulunmamakta"

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 1934'te kurulan Diyarbakır Müzesi'nin Türkiye'nin en eski müzelerinden olduğunu söyledi.

İçkale Müze Kompleksi'ne ise 2015'te taşındıklarını anımsatan Gizligöl, komplekste bulunan 14 tescilli binadan birinin iki katlı Tematik Eserler Salonu olduğunu aktardı.

Binada İslami Eserler Salonu'nun da yer aldığını vurgulayan Gizligöl, Diyarbakır'daki İslam medeniyetlerine ait eserlerin de burada sergilendiğini belirtti.

Salonda çok önemli eserlerin olduğunu vurgulayan Gizligöl, şöyle devam etti:

"Bir vitrin var ki vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisini çekiyor. Bu vitrinde gubari hat sanatıyla yapılmış dünyanın en küçük 99'luk ve 33'lük tespihi ve incir çekirdeği üzerine yapılmış en küçük Türk bayrağı var. Tilkinin bıyığından, arının iğnesinden, örümceğin kılından yapılan mikro ölçekli bir sanattır. İncir çekirdeğine yapılmış bu mikro ölçekli Türk bayrağı, Türkiye'de hiçbir müzede bulunmamaktadır. Bu bakımdan çok kıymetlidir. 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 100. yılında bütün vatandaşlarımızı bu nadide eseri yerinde görmesi için Diyarbakır Müzesi'ne bekliyoruz."

- "İstanbul'dan gelip burada görmek kısmetmiş"

Müzeyi gezen vatandaşlardan Nuray Eldenizli, incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağını duyduğunu, bu eseri görmeyi çok istediğini söyledi.

Eldenizli, "Merak ediyordum ama burada olduğunu bilmiyordum. Çok değerli. İstanbul'dan gelip burada görmek kısmetmiş. Ayrıca Cumhuriyet'imizin 100. yılında burada bulunmaktan da çok gurur duyuyorum. Herkesin bu eserleri görmesi lazım." diye konuştu.

Adana'dan gelen ve ailesiyle müzeyi gezen Güldane Gültekin, müzede yer alan ve büyük ustalıkla yapılmış Türk bayrağının çok güzel olduğunu aktardı.

İstanbul'dan Diyarbakır'ı gezmeye gelen Umut Meriç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tatil olarak değerlendirdiklerini ve Diyarbakır'a geldiklerini kaydetti.

Meriç, "Özellikle Diyarbakır Müzesi'ne geldik. Burada inanılmaz eserler mevcut. İncir çekirdeğine yapılmış Türk bayrağı var. Bu bizi çok etkiledi, güzel duygular içine girdik. İnsanlarımıza özellikle gelip ziyaret etmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa'dan gelen Süleyman Yıldız ise incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağının ilgisini çok çektiğini ve nasıl yapıldığını merak ettiği için yapımını araştıracağını anlattı.