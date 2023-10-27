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        Diyarbakır karpuzu, usta ellerde tatlı, yemek ve içeceklere dönüşüyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da üniversite öğrencileri tescilli Diyarbakır karpuzunu tatlı, yemek ve içeceklerde kullanmayı öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:11
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        Diyarbakır karpuzu, usta ellerde tatlı, yemek ve içeceklere dönüşüyor
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da üniversite öğrencileri tescilli Diyarbakır karpuzunu tatlı, yemek ve içeceklerde kullanmayı öğreniyor.

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünde okuyan öğrenciler, Gastronomi Laboratuvarı'nda yöresel yemekler ve dünya mutfağını öğrenme fırsatı buluyor.

        Laboratuvarda öğrencilere, Dicle Nehri kenarında güvercin gübresiyle yetiştirilen, büyüklüğü ve lezzetiyle tescilli Diyarbakır karpuzundan farklı ürünlerin yapılması da gösteriliyor.

        Öğrenciler, Diyarbakır karpuzundan pekmez, reçel, fizz, frozen, sorbe, şerbet, karpuzlu smoothie, karpuz kabuğundan tuile ve moleküler mutfak olarak karpuz havyarı yapmayı öğreniyor.

        - Kabuğundan reçel, iç kısmından pekmez elde ediyorlar

        Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş, AA muhabirine, 2010 yılında kurulan bölümden şimdiye kadar 550 öğrencinin mezun olduğunu,190 öğrencinin eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

        Diyarbakır'ın yöresel ürünleriyle öğrencileri tanıştırdıklarını aktaran Ateş, 2009'da tescillenen Diyarbakır karpuzundan farklı lezzetler elde etmek için çalışma başlattıklarını belirtti.

        Karpuzun kabuğundan reçel, iç kısmından pekmez gibi ürünler elde ettiklerini anlatan Ateş, şöyle konuştu:

        "Karpuzu, kırmızı etin yanında sos olarak kullanıyoruz. Bunların hazırlanışını öğrencilerimize öğretiyoruz. Burada öğrencilerimizi iş hayatı için bir adım önde yetiştirmeye çalışıyoruz. Karpuz, turizm bölgelerinde, otellerde servis ediliyor ama çeşitlendirilmesi yapılmıyor. Bu nedenle öğrencilerimizle çeşitli ürünler yaparak ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Böylece öğrencilerimiz diğer rakiplerinden bir adım daha önde olabilecekler. İş bulma, çeşitlilik ve geleneği yeniliğe aktarma konusunda bunu sürdürüyoruz. Profesyonel bir mutfağımız var, aynı anda 24 kişi çalışabiliyor. O yüzden öğrencilerimiz rahat bir şekilde uygulama yapabiliyor. Bölgenin en iyi mutfaklarından biri."

        - "Karpuz kabuğunu bile ürüne dönüştürüyoruz"

        Öğrenci Elif Şikaf da bölümü isteyerek ve severek tercih ettiğini söyledi.

        Karpuz üretim sezonunda karpuzdan çeşitli ürünlerin hazırlanışını öğrendiklerini dile getiren Şikaf, ilerde otelde iyi bir aşçı olmayı hedeflediğini aktardı.

        Şikaf, "Karpuzdan yiyecekler, şerbetler, tatlılar, yemekler ve içecekler hazırlıyoruz. Pekmez, reçel yapıyoruz. Karpuz kabuğunu bile ürüne dönüştürüyoruz. İsraf olmuyor. Kabuğunu yemeklerde veya tatlılarda, iç beyaz kısmını reçelde, içini de tatlılarda, şerbetlerde ve dondurmalarda kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci Leyla Gökçek ise mutfakta karpuzdan çok farklı ürünler elde ettiklerini söyledi.

        İlerde iyi bir aşçı olmayı istediğini vurgulayan Gökçek, "Diyarbakır karpuzundan bir sürü ürün elde ettik. Salatadan, şerbete kadar bir çok ürün hazırlıyoruz. Bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Burada birçok şey öğreniyoruz." dedi.

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