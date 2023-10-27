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        Diyarbakırlı öğrenciler Samsun'a uğurlandı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi akademi liselerinde eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Samsun'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:46
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        Diyarbakırlı öğrenciler Samsun'a uğurlandı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi akademi liselerinde eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Samsun'a uğurlandı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlı gençlerin Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılması için Samsun'a gezi düzenledi.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sur ve Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Liselerinde okuyan 90 öğrenciyi Samsun'a gönderdi.

        Sümerpark Ortak Yaşam alanında toplanan öğrenciler, hazırlıklarını tamamlayarak servis araçlarıyla yola çıktı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesince ağırlanacak öğrenciler, Bandırma Vapuru, Onur Anıtı’nın yanı sıra kentteki tarihi ve turistik yerleri gezecek.

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