Elazığ'da freni patlayan midibüs 2 araca çarptı, 16 kişi yaralandı
Elazığ'da freni patlayan midibüsün 2 araca çarpması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Elazığ'da freni patlayan midibüsün 2 araca çarpması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Merkez Yurtbaşı Belde Belediyesine ait, bir program için öğrencileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HK 803 plakalı midibüs, Hastane Caddesi Pertek Kavşağı'nda freninin patlaması sonucu 06 DHM 572 plakalı otomobil ve 23 HL 339 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.