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        Diyarbakır'da 543 kilogram esrar ile 8 bin 350 kök skunk bitkisi ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 540 kilogram kubar, 3 kilogram toz esrar ve 8 bin 350 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:14
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        Diyarbakır'da 543 kilogram esrar ile 8 bin 350 kök skunk bitkisi ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 540 kilogram kubar, 3 kilogram toz esrar ve 8 bin 350 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Ulucak ve Dibek mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 6 noktada toplam 540 kilogram kubar ve 3 kilogram toz esrar ile 8 bin 350 kök skunk bitkisi bulundu.

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