Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da itfaiye ekipleri pamuk hasadıyla oluşabilecek yangınlara karşı teyakkuzda

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, pamuk hasadının başlamasıyla yangın ihtimaline karşı teyakkuza geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da itfaiye ekipleri pamuk hasadıyla oluşabilecek yangınlara karşı teyakkuzda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, pamuk hasadının başlamasıyla yangın ihtimaline karşı teyakkuza geçti.

        İtfaiye Daire Başkanlığı, pamuk toplama sezonunda yaşanabilecek olası yangınlara hızlıca müdahale edebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

        310 personel ve tam teçhizatla yangınlara müdahale etmek için 7/24 teyakkuzda bekleyen itfaiye, düzenlediği tatbikatlarla çevikliğini arttırıyor.

        İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, kent merkezi ve kırsalda pamuk hasadının yapıldığı dönemlerde yangın ihtimalinin arttığına dikkat çekti.

        Yiğit, şöyle devam etti:

        "Bölgemizde pamuk hasadı başladı. Üreticilerimiz pamuğu depolarken veya işlerken gerekli yangın önlemlerini almaları gerekmektedir. Pamuk, kolay yanabilen ve söndürülmesi zor bir maddedir. Pamuk yangınlarının çoğu insan kaynaklı olup, tedbirsiz, dikkatsiz davranma ve ihmal sonucu çıkmaktadır. Bu tür yangınlar A sınıfı yangınlar grubuna girdiğinden temel söndürme maddesi sudur. Ancak gerekli görüldüğü takdirde hava ile teması kesmek için boğma yöntemi ile köpük kullanılmaktadır. Bünyemizde yangınlarda kullandığımız kuru kimyevi toz ve köpük gibi kimyasal söndürücüler yeterli derecede mevcuttur."

        Yangın ihtimalinin çiftçilerin alacağı tedbirle önlenebileceğini vurgulayan Yiğit, "Burada özellikle alınacak önleyici tedbirlerde, depolama alanlarında, çırçır fabrikalarında yangın hidratı otomatik söndürme sistemleri ve yangın depolarının bulundurulması zorunludur. Bütün yangınlarda yanmanın başlangıç aşamasında yeterli müdahale yapılmazsa ileriki dakikalarda kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşır ve bir kova su ile söndürebileceğimiz yangınlar dakikalar sonra tonlarca suyla bile söndürülemeyebilir hale gelir." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Fukuşima Nükleer Santrali'nde 2 işçi hastanede
        Fukuşima Nükleer Santrali'nde 2 işçi hastanede
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 543 kilogram esrar ile 8 bin 350 kök skunk bitkisi ele geçiri...
        Diyarbakır'da 543 kilogram esrar ile 8 bin 350 kök skunk bitkisi ele geçiri...
        Elazığ'da freni patlayan midibüs 2 araca çarptı, 16 kişi yaralandı
        Elazığ'da freni patlayan midibüs 2 araca çarptı, 16 kişi yaralandı
        Diyarbakırlı öğrenciler Samsun'a uğurlandı
        Diyarbakırlı öğrenciler Samsun'a uğurlandı
        Diyarbakır karpuzu, usta ellerde tatlı, yemek ve içeceklere dönüşüyor
        Diyarbakır karpuzu, usta ellerde tatlı, yemek ve içeceklere dönüşüyor
        Diyarbakır Müzesi incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağına ev sahipliği yap...
        Diyarbakır Müzesi incir çekirdeğine işlenen Türk bayrağına ev sahipliği yap...
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki