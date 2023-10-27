Diyarbakır'da itfaiye ekipleri pamuk hasadıyla oluşabilecek yangınlara karşı teyakkuzda

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, pamuk hasadının başlamasıyla yangın ihtimaline karşı teyakkuza geçti.

İtfaiye Daire Başkanlığı, pamuk toplama sezonunda yaşanabilecek olası yangınlara hızlıca müdahale edebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

310 personel ve tam teçhizatla yangınlara müdahale etmek için 7/24 teyakkuzda bekleyen itfaiye, düzenlediği tatbikatlarla çevikliğini arttırıyor.

İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, kent merkezi ve kırsalda pamuk hasadının yapıldığı dönemlerde yangın ihtimalinin arttığına dikkat çekti.

Yiğit, şöyle devam etti:

"Bölgemizde pamuk hasadı başladı. Üreticilerimiz pamuğu depolarken veya işlerken gerekli yangın önlemlerini almaları gerekmektedir. Pamuk, kolay yanabilen ve söndürülmesi zor bir maddedir. Pamuk yangınlarının çoğu insan kaynaklı olup, tedbirsiz, dikkatsiz davranma ve ihmal sonucu çıkmaktadır. Bu tür yangınlar A sınıfı yangınlar grubuna girdiğinden temel söndürme maddesi sudur. Ancak gerekli görüldüğü takdirde hava ile teması kesmek için boğma yöntemi ile köpük kullanılmaktadır. Bünyemizde yangınlarda kullandığımız kuru kimyevi toz ve köpük gibi kimyasal söndürücüler yeterli derecede mevcuttur."

Yangın ihtimalinin çiftçilerin alacağı tedbirle önlenebileceğini vurgulayan Yiğit, "Burada özellikle alınacak önleyici tedbirlerde, depolama alanlarında, çırçır fabrikalarında yangın hidratı otomatik söndürme sistemleri ve yangın depolarının bulundurulması zorunludur. Bütün yangınlarda yanmanın başlangıç aşamasında yeterli müdahale yapılmazsa ileriki dakikalarda kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşır ve bir kova su ile söndürebileceğimiz yangınlar dakikalar sonra tonlarca suyla bile söndürülemeyebilir hale gelir." ifadelerini kullandı.