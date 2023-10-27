Diyarbakır'da hafızlık eğitimini tamamlayan 500 öğrenci icazetlerini aldı

Diyarbakır'da hafızlık eğitimini tamamlayan 300 erkek ve 200 kız öğrenci icazet merasimiyle belgesini aldı.

İl Müftülüğüne bağlı yatılı kurslarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi'nde icazet merasimi düzenlendi.

Hafız öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim'den sureler okunan programda konuşan Vali Ali İhsan Su, hafızlığın çok önemli bir makam olduğunu söyledi.

Su, "Bu kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, öğrenmekle kalmayıp tamamını ezberlemişler. İnşaallah hayatları boyunca da isteyenlere öğreteceklerdir. Böylelikle Peygamber Efendimizin de ifade ettiği gibi en hayırlı kişi olma, en hayırlı işi yapma yolunda da adım adım ilerleyeceklerdir." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ise dünyanın farklı bölgelerinde mağdur ve mazlum olan Müslümanların olduğunu belirtti.

Müslümanların zulüm ve haksızlıklara karşı direnmeye devam ettiğini ifade eden Karslı, şöyle konuştu:

"Bugün batının vahşeti karşısında Filistin'de yüreklerimizi dağlayan bir dram işlenmektedir. Son 2-3 senedir İslam dünyasında kan ve gözyaşı durmuyor. Müslümanlar olarak bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Müslümanlar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yüklenmemiz gerekiyor. Ümmet olarak bugün dertlerimiz, sıkıntılarımız var ama hamdolsun ümmet ayakta. Ümmet varlığını devam ettiriyor. Bugün dünyada modern medeniyet veya çağdaş dünya aslında tüm kültürlerin üzerinden adeta silindir gibi geçmiştir. Ama direnen, değerlerinden vazgeçmeyen tek bir din mensubu var o da Müslümanlardır."

Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in sözlerine kulak vermesi gerektiğini aktaran Karslı, hafızları tebrik etti.

Diyarbakır Diyanet Akademisi Müdürü Reis-ül Kurra Vekili Fatih Çatmakaş'ın duası ve hafızlara hediye verilmesiyle sona eren programa, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ile çok sayıda vatandaş katıldı.