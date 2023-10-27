Diyarbakır'da "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi açıldı
Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünce merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu'nun katılımıyla açılışı yapılan sergide, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hizmet veren sağlık çalışanları ve hizmetlerine ait fotoğraflar yer aldı.
Sergide, "genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları", "fedakarca çalışan hemşireleri" ve "canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının" imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf karesi yer aldı.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların bugüne uyarlandığı sergi 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.