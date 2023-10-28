Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin ve Elazığ'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 00:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin ve Elazığ'da protesto edildi.

        Diyarbakır'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etti.

        HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki gösterdi.

        Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        - Bingöl

        Bingöl'de, Genç Caddesi Türk Telekom Kavşağı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, tekbir getirdi ve "Kahrolsun İsrail" sloganı attı.

        Burada grup adına açıklama yapan İbrahim Dağılma, İsrail'in saldırılarını kınadı.

        Konuşmanın ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        - Batman

        Batman'da, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail’in saldırısını protesto etmek için Atatürk Parkı'nda toplandı.

        Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" ve "Katil İsrail Filistin'den defol” şeklinde slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

        - Siirt

        Siirt’te, İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde, ellerinde Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganı attı.

        Grup adına açıklama yapan İHH Siirt Koordinatörü Faruk Süzgün, İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi.

        Süzgün, şöyle konuştu:

        "İsrail soykırım uyguluyor. Son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Milyonlarca kadın eşini ve evlatlarını İsrail'in hukuksuz saldırıları sonucunda şehit verdi. Netanyahu hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda Filistin’de Yahudi olmayan hiçbir sivile yaşam hakkı tanınmadı."

        Konuşmanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        - Mardin

        Mardin'de, 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin STK Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı gösteride hayatını kaybedenler için dua edildi ve dua namazı kılındı.

        Platform adına konuşan Memur-Sen Mardin İl temsilcisi Abdusselam Demir, saldırıları kınayarak, bu zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

        - Elazığ

        Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

        İsrail aleyhine slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.

        Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Yemliha Akyıldız, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını ifade ederek, "İslam alemi şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman müdahale edecek. İsrail'in gerçekleştirdiği insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da İsrail'e tepki için kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sa...
        Diyarbakır'da İsrail'e tepki için kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sa...
        Diyarbakır'da "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi aç...
        Diyarbakır'da "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi aç...
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında 100´üncü kan bağışını yaptı
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında 100´üncü kan bağışını yaptı
        Diyarbakır'da hafızlık eğitimini tamamlayan 500 öğrenci icazetlerini aldı
        Diyarbakır'da hafızlık eğitimini tamamlayan 500 öğrenci icazetlerini aldı
        Diyarbakır'da gönüllü bağışçı, Cumhuriyet'in 100. yılında 100. kez kan bağı...
        Diyarbakır'da gönüllü bağışçı, Cumhuriyet'in 100. yılında 100. kez kan bağı...
        Eğitimlerini tamamlayan Yunus polislerinden Cumhuriyet'in 100´üncü yılı kor...
        Eğitimlerini tamamlayan Yunus polislerinden Cumhuriyet'in 100´üncü yılı kor...