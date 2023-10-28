Diyarbakır'da bir iş yerine taş ve sopa ile saldırı düzenlendi Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kahve zincirinin şubesine taş ve sopa ile saldırıda bulunuldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 28.10.2023 - 01:09 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:09 facebook

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