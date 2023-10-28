Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir iş yerine taş ve sopa ile saldırı düzenlendi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kahve zincirinin şubesine taş ve sopa ile saldırıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:09 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bir iş yerine taş ve sopa ile saldırı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kahve zincirinin şubesine taş ve sopa ile saldırıda bulunuldu.

        İlçedeki bir alışveriş merkezinin önüne gelen grup, giriş kattaki kahve zincirinin şubesine İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle taş ve sopa ile saldırı gerçekleştirdi.

        Saldırıda iş yerinin camları kırıldı, bazı eşyalar zarar gördü. Polis iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

        Polis ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        DİYARBAKIR'DA İSRAİL'E TEPKİ İÇİN KAHVE ZİNCİRİNİN ŞUBESİNE TAŞ, SOPA VE SA...
        DİYARBAKIR'DA İSRAİL'E TEPKİ İÇİN KAHVE ZİNCİRİNİN ŞUBESİNE TAŞ, SOPA VE SA...
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da İsrail'e tepki için kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sa...
        Diyarbakır'da İsrail'e tepki için kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sa...
        Diyarbakır'da "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi aç...
        Diyarbakır'da "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi aç...
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında 100´üncü kan bağışını yaptı
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında 100´üncü kan bağışını yaptı
        Diyarbakır'da hafızlık eğitimini tamamlayan 500 öğrenci icazetlerini aldı
        Diyarbakır'da hafızlık eğitimini tamamlayan 500 öğrenci icazetlerini aldı