Diyarbakır'da bir iş yerine taş ve sopa ile saldırı düzenlendi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kahve zincirinin şubesine taş ve sopa ile saldırıda bulunuldu.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kahve zincirinin şubesine taş ve sopa ile saldırıda bulunuldu.
İlçedeki bir alışveriş merkezinin önüne gelen grup, giriş kattaki kahve zincirinin şubesine İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle taş ve sopa ile saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda iş yerinin camları kırıldı, bazı eşyalar zarar gördü. Polis iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.
Polis ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.