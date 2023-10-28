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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:32
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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Beyoğlu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem bölgede hem de dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi.

        Yeni yüzyılın, Türkiye'nin Yüzyılı olacağına inandığını, yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde yola devam edeceklerini belirten Beyoğlu, şöyle dedi:

        "Ecdadımızın şehadetleri ve kanlarıyla sulayarak ebedi yurt haline getirdiği, bizlere de en büyük miras olarak bıraktığı vatan toprakları bir asır önce emperyalist odakların işgaline uğradı. Esareti kabullenmeyen milletimiz sarsılmaz bir imanla savaşarak mazlum uluslara örnek teşkil eden bir zafere imza attı. 100 yıl önce kurulan ve bugünlere güçlenerek gelen, yarınlara da umutla bakan Türkiye Cumhuriyeti bu kahramanca mücadelenin eseridir. Rabbime hamd olsun ki bugün dünden çok daha güçlü bir devletimiz var. Milletimiz müsterih olsun, yarınlar inşallah bugünlerden çok daha iyi olacak. Milletimiz için yeni bir idare sistemi olan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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