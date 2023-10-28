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        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:48 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:48
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        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
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        Diyarbakır'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etti.

        HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki gösterdi.

        Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş ile Yetimler Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sertaç Tekdal yaptıkları konuşmalarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

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