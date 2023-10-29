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        CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Remzi Sürek'ten Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin açıklama

        CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Remzi Sürek, Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:54
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        CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Remzi Sürek'ten Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin açıklama
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        CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Remzi Sürek, Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin açıklama yaptı.

        Sürek, beraberindeki parti yöneticileriyle il başkanlığı binasında yaptığı basın açıklamasında Cumhuriyet'in 100 yıl önce ilan edildiğini anımsattı.

        "Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyaya 100 yıl önce güneş gibi doğmuştur. Büyük Önder Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda kısa zamanda büyük devrimlerle gücünü gösteren Türkiye Cumhuriyeti, borçlarını öderken eğitimden sanayiye, sosyal haklardan kültür sanata her alanda çağ atlayan, hızla gelişen ve saygı gören bir ülke olmuştur. Halkın egemenliğini kazandığı 29 Ekim 1923, herkesi eşit kılan, insanlarımızın vatandaşlığa kavuştuğu, dönemin başladığı gündür. 29 Ekim 1923, egemen devletlerin bu topraklar üzerindeki hayallerinin suya düştüğü gündür. 29 Ekim 1923, çağdaş ülkelerle yarışacak şanlı şerefli bir ülkenin doğum günüdür." ifadelerini kullanan Sürek, Cumhuriyet'in bugün 100. yaşına girdiğini anımsattı.

        Sürek, şunları kaydetti:

        "Büyük Önder Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' dediği gibi bu uğurda mücadele etmek, bu ülkenin evladı olan herkesin atalarına olan en büyük borcu ve sorumluluğudur. Geleceğe umutla bakan, fikri ve vicdanı hür yurttaşlar olarak yaşamak için tek çare demokrasinin, laikliğin, çağdaşlığın ve özgür düşüncenin teminatı olan Cumhuriyet'imize sahip çıkmaktır. Bağımsızlık ve özgürlük adına canı pahasına mücadele eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, dava arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Nice 100 yılları kutlasın cumhuriyetimiz. Bin yaşa Türkiye Cumhuriyeti."

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