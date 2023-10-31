Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakırlı 2 tıp öğrencisi, KPSS puanlarıyla fakülte hastanesine temizlik personeli olarak atandı

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da yaşayan iki genç önceki yıl hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve KPSS'de sağladıkları başarı ile hem Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesini kazandı hem de fakülte hastanesinde temizlik personeli olarak görevlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakırlı 2 tıp öğrencisi, KPSS puanlarıyla fakülte hastanesine temizlik personeli olarak atandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da yaşayan iki genç önceki yıl hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve KPSS'de sağladıkları başarı ile hem Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesini kazandı hem de fakülte hastanesinde temizlik personeli olarak görevlendirildi.

        Liseden mezun olan Diyarbakırlı gençler Ahmet Selçuk Maral (21) ve Mehmet Caner Bahçivancı (21) YKS'ye hazırlanmak için bir dershaneye kayıt yaptırdı.

        Kayıt yaptırdıkları dershanede yolları kesişen ve arkadaş olan iki genç, üniversiteyi kazandıklarında okurken aynı zamanda çalışıp masraflarını karşılamak için aynı yıl KPSS'ye de hazırlandı.

        Gençler girdikleri YKS'de DÜ Tıp Fakültesini kazandı. KPSS'de ise Maral 85, Bahçivancı 83 puan aldı.

        Gençler bu puanla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin destek personeli alımına başvurdu.

        İki genç, iki yıldır tıp eğitimi gördükleri fakültenin hastanesinde haziran ayından bu yana da temizlik personeli olarak görev yapıyor.

        - "Hem çalışıyorum hem okuyorum"

        DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıfta okuyan gençlerden Ahmet Selçuk Maral, AA muhabirine, YKS'ye hazırlanırken, okurken ailesine yük olmamak için aynı zamanda KPSS'ye de hazırlandığını söyledi.

        Sınavlarda elde ettiği başarı ile hem tıp eğitimi gördüğünü hem de aynı fakültenin hastanesinde iş bulduğunu ifade eden Maral, "Dicle Üniversitesi alım yaptı ve başvurdum. Buraya temizlik personeli olarak atandım. Hem tıp öğrencisi hem de hastanenin temizlik görevlisi olduğum için mutluyum. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Aileme yük olmuyorum. Yarın okulumu bitirdiğimde burada doktor olarak başlayacağım. Mesai arkadaşlarımızla da ağabey kardeş gibiyiz, bizi çok seviyorlar." dedi.

        - "Ailemiz, çevremiz bizimle gurur duyuyor"

        Mehmet Caner Bahçivancı da eğitim görürken beyaz önlük giyindiklerini, ders dışında hastanede temizlik yaparken de önlük değiştirdiklerini belirterek, bundan da gurur duyduklarını söyledi.

        Hem okumanın hem de çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Bahçivancı, "Ailemiz, çevremiz bu konuda bizimle gurur duyuyor. Yaşadığımız mutluluk kelimelere sığmıyor. Hem kütüphanede çalışıp, aynı kütüphaneyi bizim temizlememiz... Çantamıza sığdırdığımız önlükler hem derslerimizi hem de mesaimizi sağlıyor. Aynı zamanda hastanemizi erken dönemde tanımış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Arkadaşlarımızı takdir ve tebrik ediyoruz"

        DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç ise öğrencilerin sabah derslere girdiğini, ders sonrası da hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını belirtti.

        Öğrenci ve idari personel olan gençlerin ileride meslektaşları olacağını dile getiren Araç, "Derste hocalarıyım, hastanede idari amirleriyim. Tıp fakültesinde okuyabilmek ve ileride doktor olmak için ailelerine katkı sunabilme açısından işlerini yapmaları hakikatten gurur verici. Arkadaşlarımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ahmet ve Mehmet Caner hem fakültede derslerinde başarılı olan iki öğrencimiz hem de hastanemizin temizliğini emanet ettiğimiz arkadaşlarımız." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?

        Benzer Haberler

        Düğünde havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaştı
        Düğünde havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaştı
        Diyarbakır'da engelli ve yaşlı bireylere sıcak yemek hizmeti verecek aşevi...
        Diyarbakır'da engelli ve yaşlı bireylere sıcak yemek hizmeti verecek aşevi...
        Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı
        Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı
        Doğu illerinden büyükşehirlere kışlık yiyecek takviyesi
        Doğu illerinden büyükşehirlere kışlık yiyecek takviyesi
        Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı r...
        Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı r...
        Diyarbakır´da kadınlar Gazze için yürüdü, İsrail´i kınadı
        Diyarbakır´da kadınlar Gazze için yürüdü, İsrail´i kınadı