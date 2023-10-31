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        DBB sporcusu Kuzey Makedonya'dan altın madalyayla döndü

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) judo sporcusu Selman Süren, Kuzey Makedonya'nın Pirlepe kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonasında birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:31
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        DBB sporcusu Kuzey Makedonya'dan altın madalyayla döndü
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) judo sporcusu Selman Süren, Kuzey Makedonya'nın Pirlepe kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonasında birinci oldu.

        Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesindeki sporcu Selman Süren, Kuzey Makedonya'nın Pirlepe kentinde 27-29 Ekim arasında düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda 90 kilogramda Türkiye'yi temsil etti.

        Final müsabakasında rakibini yenerek birinci olan Süren, altın madalyayla yurda döndü.

        Süren, altın madalyasını ülkesine hediye etti.

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